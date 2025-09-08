Menhut Apresiasi Kinerja Manggala Agni, Ujung Tombak Penjaga Hutan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membuktikan komitmen nyatanya untuk melindungi kawasan hutan.

Salah satunya, dengan investasi nyata dalam bentuk peningkatan kapasitas Manggala Agni untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

“Sebagai ujung tombak pengendalian karhutla, peran Menggala Agni sangat vital. Peningkatan kapasitas ini bukan sekadar pelatihan melainkan investasi nyata bagi perlindungan hutan, masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan,” ujar Menhut Raja Juli Antoni, dalam Sambutannya, di Balai P2SDM Wilayah III Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin (8/9).

Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui Pelatihan Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis Plus (SMART+) Tahun 2025.

Pelatihan yang dibuka langsung oleh Menhut Raja Antoni ini merupakan kolaborasi antara Pusat Diklat SDM, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan.

Data Kemenhut, periode Januari–Minggu I September 2025, tercatat 2.076 kejadian karhutla di seluruh Indonesia yang ditangani oleh Manggala Agni dan pihak terkait lainnya.

Pada Januari sampai dengan 31 Agustus 2025, luas karhutla mencapai 213.984,51 hektare (24.211,69 ha lahan gambut dan 189.772,51 ha lahan mineral), dengan provinsi terdampak teratas yaitu NTT, Sumatra Utara, NTB, Kalimantan Barat, dan Riau.

Meski begitu, Menhut Raja Antoni memastikan kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan Barat telah berhasil dikendalikan dan memasuki status transisi.