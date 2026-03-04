menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menhut Cek PLG Sebanga & Minas, Pastikan Koridor Gajah di Riau Segera Tersambung

Menhut Cek PLG Sebanga & Minas, Pastikan Koridor Gajah di Riau Segera Tersambung

Menhut Cek PLG Sebanga & Minas, Pastikan Koridor Gajah di Riau Segera Tersambung
Menhut Raja Juli Antoni melakukan pengecekan langsung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga dan PLG Minas di Provinsi Riau. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pengecekan langsung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga dan PLG Minas di Provinsi Riau.

Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi dan percepatan program penyambungan koridor gajah yang terfragmentasi akibat alih fungsi dan kerusakan hutan.

Menhut Raja Antoni diketahui sebelumnya telah melakukan peninjauan ke PLG Sebanga pada 29 November 2025.

Pada saat itu, Raja Antoni menerima aspirasi dari masyarakat terkait keterbatasan lahan dan sarana di PLG Sebanga tersebut, dan memerintahkan jajarannya untuk melakukan perbaikan.

Kini, sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan satwa telah terealisasi di PLG Sebanga, di antaranya adalah pembangunan embung air, perluasan lahan untuk pengayaan pakan, hingga kandang jepit untuk pengobatan.

“Alhamdulillah di hari dan bulan yang baik ini, saya berkesempatan mengunjungi PLG Sebanga. Beberapa bulan yang lalu juga saya berkunjung ke Sebanga, saya dapat aspirasi bahwa PLG Sebanga kondisinya memprihatinkan, netizen mengatakan sisa satu hektare. Alhamdulillah sekarang kami pastikan sudah 15 hektare untuk tempat ngangonnya,” ujar Raja Juli Antoni di PLG Minas, Rabu (4/3/2026).

“Kemudian air bersih kita sudah punya bak-bak air bersih, kita sudah dirikan embung, kandang jempit untuk pengobatan kami adakan, kemudian juga pengayaan pakan sudah ada sekitar 1 hektare tebu, nanas, pisang,” lanjutnya.

Setelah dari Sebanga, Menhut Raja Antoni juga melanjutkan pengecekan ke PLG Minas. Di lokasi ini, pemerintah berencana memperkuat fasilitas kesehatan satwa sekaligus mendorong konektivitas habitat gajah yang terisolasi.

