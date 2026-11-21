jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku tak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Raja Juli mengatakan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap dipertahankan sebagai ruang konservasi badak jawa.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menyebut perlindungan habitat badak jawa menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan satwa tersebut.

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"Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Menhut kepada awak media dikutip Sabtu (21/11).

Raja Juli berharap tidak ada kegiatan pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon demi menjaga habitat badak jawa.

Namun, dia menyerahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait informasi adanya wilayah izin usaha pertambangan (WUP) di kawasan.

"Saran saya, sih, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” kata dia.

Menhut menegaskan posisi Kementerian Kehutanan terkait kawasan Taman Nasional Ujung Kulon untuk menjaga habitat badak jawa.