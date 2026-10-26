Menhut Lepasliarkan 2 Orang Utan, Minta Habitatnya Tetap Dijaga

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepasliarkan dua orang utan ke habitat asli di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (24/10) kemarin.

Kedua individu orang utan yang dilepasliarkan bernama Adil dan Gigih yang berjenis kelamin jantan dengan masing-masing berusia delapan dan sepuluh.

Menhut melepasliarkan dua orang utan bersama CEO Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Dokter Karmele LIano Sanchez, beserta unsur TNI Polri.

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Raja Juli mengatakan dua individu orang utan sebelumnya diselamatkan dari area perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalbar.

Dia menuturkan pelepasliaran menjadi pengingat bahwa penyelamatan orang utan tidak cukup tanpa memastikan keamanan hutan yang menjadi rumah mereka.

"Kami sadar bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan di mana rumah tempat orang utan tinggal, tempat mereka bermain, tempat mereka hidup kemudian belum dapat dijaga dengan baik oleh kita bersama,” ujar dia kepada awak media dikutip Senin (26/10).

Raja Juli mengingatkan keberhasilan pelepasliaran tidak boleh berhenti pada proses rescue dan release orangutan ke habitat aslinya.

"Mudah-mudahan dengan pelepasliaran dua individu orang utan ini memperkuat komitmen bersama untuk menjaga orang utan sekaligus menjaga hutannya," ungkap dia.