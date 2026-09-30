Menhut Libatkan Masyarakat Demi Kelola Habitat Gajah Sumatra

jpnn.com, JAMBI - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pelibatan masyarakat penting untuk mengelola habitat dan konservasi gajah Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, Jambi.

Dia menekankan pentingnya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan konservasi sekaligus masyarakat.

“Tentu tidak perlu dipertentangkan bahwa seolah-olah nanti negara lebih berpihak ke gajah daripada manusia, atau sebaliknya. Toh, kita tahu bahwa kita harus hidup berdampingan dengan alam,” kata dia melalui keterangan persnya, Selasa (29/9).

Kemenhut sendiri melakukan pengayaan pakan gajah yang ditanam langsung oleh masyarakat ketika ingin melibatkan publik dalam konservasi binatang mamalia itu.

Menhut bersama Gubernur Jambi Al Haris telah melihat langsung pengayaan pakan di Pusat Informasi Konservasi Gajah (PIKG) Jambi di Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Senin (28/9).

Kemenhut melakukan pengayaan di area seluas 2,8 hektare dengan jenis tanaman dari tebu, pisang, nanas dan rumput.

Raja Juli juga membuka peluang pemanfaatan skema Perhutanan Sosial ketika ingin melibatkan masyarakat untuk mengelola habitat dan konservasi gajah Sumatera.

Sebab, kata Menhut, Perhutanan Sosial memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan tetap mendorong pengelolaan kawasan produktif dan berkelanjutan.