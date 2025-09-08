menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menhut Main Domino Bareng Aziz Wellang, Karding: Saya Bertanggung Jawab Penuh

Menhut Main Domino Bareng Aziz Wellang, Karding: Saya Bertanggung Jawab Penuh

Menhut Main Domino Bareng Aziz Wellang, Karding: Saya Bertanggung Jawab Penuh
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengaku mengundang Menhut Raja Juli Antoni untuk bersilaturahmi ke posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

"Prinsipnya begini, yang mengundang Pak Raja Juli itu saya dan itu di posko saya," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Diketahui, belakangan heboh foto yang memotret Raja Juli sedang bermain domino di sebuah tempat dengan pengusaha dan juga tersangka kasus pembalakan liar Aziz Wellang.

Aziz diketahui menjabat Wakil Bendahara Umum KKSS dan Karding menempati posisi sekjen di organisasi yang sama.

Karding meminta semua pihak tidak menyalahkan Raja Juli setelah heboh foto bermain domino, karena eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu hadir memenuhi undangan.

"Jadi, kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab penuh, jangan salahkan Raja Juli," lanjut dia.

Karding mengatakan Raja Juli saat datang ke lokasi tidak langsung bermain domino, melainkan diajak berbicara empat mata di area belakang posko.

"Mengobrol, lah, kami di tempat lain di belakang dua sampai tiga jam," ujar dia.

