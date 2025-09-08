Menhut Main Domino Bareng Aziz Wellang, Karding: Saya Bertanggung Jawab Penuh
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengaku mengundang Menhut Raja Juli Antoni untuk bersilaturahmi ke posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
"Prinsipnya begini, yang mengundang Pak Raja Juli itu saya dan itu di posko saya," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
Diketahui, belakangan heboh foto yang memotret Raja Juli sedang bermain domino di sebuah tempat dengan pengusaha dan juga tersangka kasus pembalakan liar Aziz Wellang.
Aziz diketahui menjabat Wakil Bendahara Umum KKSS dan Karding menempati posisi sekjen di organisasi yang sama.
Karding meminta semua pihak tidak menyalahkan Raja Juli setelah heboh foto bermain domino, karena eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu hadir memenuhi undangan.
"Jadi, kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab penuh, jangan salahkan Raja Juli," lanjut dia.
Karding mengatakan Raja Juli saat datang ke lokasi tidak langsung bermain domino, melainkan diajak berbicara empat mata di area belakang posko.
"Mengobrol, lah, kami di tempat lain di belakang dua sampai tiga jam," ujar dia.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjadi pihak yang mengundang Menhut Raja Juli Antoni untuk bersilaturahmi ke posko KKSS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Liar, Raja Juli-Karding Beri Keterangan Berbeda
- Foto Main Domino Bareng Azis Wellang Bikin Heboh, Menteri Karding Bilang Begini
- Cair Maksimal Seminggu, KUR untuk PMI Tanpa Agunan Hadir di Era Menteri Karding
- Jepang Butuh 639.000 Tenaga Kerja, Menteri Karding: Ini Peluang Bagi PMI, Jangan Dilewatkan
- Pimpin Rapat Konservasi di Lahan Prabowo, Menhut: Gajah Sumatera Harga Diri Bangsa
- Perkuat Sistem Keselamatan dan Pelayanan Publik, Kemenhut Gandeng 2 Lembaga Ini