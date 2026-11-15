Menhut Optimalkan Lahan Perhutanan Sosial demi Jalankan Arahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku bakal mengoptimalkan produktivitas lahan perhutanan sosial sebagai wujud nyata menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Menhut setelah menyerahkan secara langsung lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru di Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

"Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten," kata dia melalui keterangan persnya dikutip Minggu (15/11).

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah saat ini sudah mencapai 163.000 hektare.

"Ini sebenarnya angka yang sangat baik," ujar Raja Juli.

Menhut menuturkan perluasan akses lahan sosial sebagai bentuk komitmen kuat atau political will dari Presiden Prabowo agar masyarakat memiliki ruang legal mengelola potensi sumber daya hutan.

Satu di antaranya, kata dia, dengan penanaman komoditas bernilai tinggi secara masif, serta pemilihan jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakteristik dan kecocokan kondisi tanah.

"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," ujar Raja Juli.