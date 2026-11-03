Menhut Pasang Plang di Kawasan Bekas Karhutla Demi Cegah Aktivitas Ilegal

jpnn.com, KALIMANTAN TENGAH - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Sabtu (31/10) kemarin, terjun langsung memasang plang larangan aktivitas ilegal di sejumlah titik kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Adapun, pemasangan dilakukan di beberapa kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sebelumnya disanksi Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Raja Juli menyebut pemasangan plang dilakukan untuk mempertegas pengamanan kawasan, sekaligus mencegah aktivitas ilegal di area yang rawan dimanfaatkan secara tak sah.

Menhut mengatakan keterbatasan sumber daya seperti polisi hutan (polhut) tidak boleh menjadi alasan negara dalam memberikan perlindungan rimba di Indonesia.

"Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita," kata dia dalam keterangan persnya dikutip Selasa (3/11).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara lebih cerdas dan taktis dengan mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Kami harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kami bisa identifikasi semestinya, ya, area-area yang rawan terjadi illegal logging,” ujar Raja Juli.

Menhut mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi kepala negara yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga hutan dengan adanya penambahan polhut.