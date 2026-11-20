jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan habitat utama badak jawa bakal tetap berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten di tengah muncul wacana translokasi satwa ikonik Indonesia itu.

“Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama, ya," kata dia kepada awak media dikutip Jumat (20/11).

Raja Juli menyebut pemerintah justru memperkuat kondisi habitat dan pengamanan kawasan di Ujung Kulon sebagai rumah utama badak jawa.

"Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan kamera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi rumah utama javan rhino ini terjaga dengan baik,” lanjut Menhut.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan memang ada rekomendasi ilmuwan mencari second habitat atau second wild population badak jawa.

“Ini adalah hasil rekomendasi ilmuwan bahwa kita akan melakukan, mencari second habitat, habitat kedua atau yang disebut sebagai second wild population," ujarnya.

Namun, kata Raja Juli, lokasi habitat kedua masih dalam tahap studi, termasuk kemungkinan di Baluran, Alas Purwo, maupun taman nasional lainnya.

"Nah, ini masih dalam studi, apakah nanti di Baluran, apakah nanti di Alas Purwo atau di taman-taman nasional lain, akan ada studinya,” katanya.