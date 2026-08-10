Menhut Perkuat Pemadaman Kebakaran di Bromo dengan Water Bombing
jpnn.com, MALANG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, terus diperkuat.
Pemerintah mengandalkan operasi water bombing dan pengerahan pasukan darat untuk mengendalikan api.
Raja Juli mengatakan strategi tersebut dipilih setelah pemerintah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai kondisi cuaca di sekitar kawasan terdampak kebakaran.
Berdasarkan perhitungan teknokratik BMKG, peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam 10 hari ke depan dinilai sangat kecil.
Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih memperkuat upaya pemadaman secara langsung.
"Secara matematis, secara teknokratik dihitung, hampir mustahil 10 hari ke depan ada OMC,” ujar Raja Juli, seusai mengecek kondisi kebakaran di kawasan TNBTS, Minggu (9/8).
Karena OMC belum memungkinkan, pemerintah akan memaksimalkan dua strategi utama, yakni water bombing dari udara dan pengerahan pasukan darat.
Kedua operasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Menhut Raja Juli Antoni memastikan pemadaman kebakaran TNBTS terus diperkuat dengan operasi udara dan darat.
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