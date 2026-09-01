Menhut: Presiden Prabowo Terus Pantau dan Dorong Penekanan Hotspot Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto terus memantau ketat dan mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah tren penurunan titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Indonesia.

“Ucapan terima kasih saya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau seorang pemimpin yang sangat tegas terutama dalam karhutla ini,” ujar Menhut Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menyebut, arahan dan keterlibatan Kepala Negara menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah untuk terus bekerja keras menekan karhutla.

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Menhut mengatakan, Presiden Prabowo sebelumnya juga turut memimpin rapat terbatas terkait karhutla dan turun langsung ke lapangan di Kalimantan dan Sumatera.

Menhut Raja Antoni juga menyebut perkembangan penanganan karhutla terus dipantau agar tren titik panas dapat sesegera mungkin ditekan dan diatasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang turut berperan dalam menekan karhutla.

Menurutnya, penurunan angka karhutla merupakan kombinasi antara upaya pemadaman di lapangan dan perilaku masyarakat yang tidak melakukan pembakaran lahan untuk land clearing.

Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni juga menyampaikan tren hotspot selama Agustus menunjukkan perbaikan di sejumlah wilayah.