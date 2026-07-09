Menhut Raja Juli Berkomitnen Bangun Sistem Merit, Promosi Jabatan Berdasarkan Kompetensi

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku berkomitmen membangun sistem merit di instansi yang dipimpinnya sebagai fondasi reformasi birokrasi.

Hal demikian dikatakan Raja Juli saat melantik pejabat manajerial dan nonmanajerial serta mengambil sumpah ASN di area kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (8/7).

"Saya sedang terus berusaha semaksimal mungkin, untuk membangun sistem merit, meritokrasi di kementerian ini," kata dia seperti dikutip Kamis (9/7).

Raja Juli melanjutkan promosi dan pengembangan karier ASN harus didasarkan pada kapasitas, kompetensi, dan kinerja, bukan kedekatan maupun latar belakang tertentu.

"Berusaha untuk membuat talent pool yang objektif, yang didasarkan kepada merit-based, didasarkan kepada kapasitas seseorang, kinerja seseorang, bukan latar belakang suku, agama, atau dia dari mana," ujar Menhut Raja Antoni.

Menurut Menhut, reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi ke arah perubahan budaya kerja.

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Dia menyebut proses tersebut tidak selalu berjalan mudah dan berpotensi menimbulkan gejolak ke depan.

“Mari terus bekerja menata kementerian agar semakin baik, menjaga kelestarian hutan, pembangunan tetap berjalan, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.