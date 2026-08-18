Menhut Raja Juli Kenakan Baju Adat Kajang saat HUT ke-81 RI, Ini Maknanya
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turut menghadiri Upacara Penurunan Bendara Merah Putih di Istana Merdeka pada Senin (17/8).
Menhut Raja Juli bersama istri, Nurlaili Raja Antoni mengenakan pakaian adat Kajang dari Sulawesi Selatan saat menghadiri acara tersebut.
Dia menyebut masyarakat adat Kajang sebagai ‘the best guardian of our tropical forest’.
Menurut dia, pakaian adat yang dikenakan bukan sekadar pilihan busana.
Sekjen PST itu menyebut pakaian tersebut merepresentasikan masyarakat adat Kajang yang memiliki kemampuan dalam menjaga hutan.
Dia menyebut masyarakat adat Kajang sebagai salah satu penjaga hutan tropis terbaik.
“Ini baju Suku Kajang, Sulawesi Selatan. Salah satu masyarakat adat yang paling memiliki kemampuan menjaga hutan The best guardian of our tropical forest, menjaga hutan tropis,” kata Menhut Raja Antoni dalam siaran persnya, Selasa (18/8).
Pakaian serba hitam menjadi ciri khas masyarakat adat Kajang.
Menhut Raja Juli mengenakan pakaian adat Kajang dari Sulawesi Selatan saat menghadiri upacara HUT RI di Istana Negara.
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