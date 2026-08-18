menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menhut Raja Juli Kenakan Baju Adat Kajang saat HUT ke-81 RI, Ini Maknanya

Menhut Raja Juli Kenakan Baju Adat Kajang saat HUT ke-81 RI, Ini Maknanya

Menhut Raja Juli Kenakan Baju Adat Kajang saat HUT ke-81 RI, Ini Maknanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menhut Raja Juli bersama istri, Nurlaili Raja Antoni mengenakan pakaian adat Kajang dari Sulawesi Selatan saat menghadiri upacara HUT RI di Istana. Foto: Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turut menghadiri Upacara Penurunan Bendara Merah Putih di Istana Merdeka pada Senin (17/8).

Menhut Raja Juli bersama istri, Nurlaili Raja Antoni mengenakan pakaian adat Kajang dari Sulawesi Selatan saat menghadiri acara tersebut.

Dia menyebut masyarakat adat Kajang sebagai ‘the best guardian of our tropical forest’.

Baca Juga:

Menurut dia, pakaian adat yang dikenakan bukan sekadar pilihan busana.

Sekjen PST itu menyebut pakaian tersebut merepresentasikan masyarakat adat Kajang yang memiliki kemampuan dalam menjaga hutan.

Dia menyebut masyarakat adat Kajang sebagai salah satu penjaga hutan tropis terbaik.

Baca Juga:

“Ini baju Suku Kajang, Sulawesi Selatan. Salah satu masyarakat adat yang paling memiliki kemampuan menjaga hutan The best guardian of our tropical forest, menjaga hutan tropis,” kata Menhut Raja Antoni dalam siaran persnya, Selasa (18/8).

Pakaian serba hitam menjadi ciri khas masyarakat adat Kajang.

Menhut Raja Juli mengenakan pakaian adat Kajang dari Sulawesi Selatan saat menghadiri upacara HUT RI di Istana Negara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI