Menhut Raja Juli: Masalah dari 1983 Diselesaikan di Era Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperkenalkan pembangunan barier demi mengakhiri konflik antara manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Kamis (26/3).

Raja Juli mengatakan pembangunan pembatas yang dibuat era Presiden RI Prabowo Subianto ini bisa mengakhiri konflik manusia dan gajah selama 43 tahun.

“Masalah yang dihadapi di oleh Taman Nasional Way Kambas, termasuk yang paling penting ialah konflik konflik antara gajah dan manusia ini sudah berlangsung berapa puluh tahun, ada yang ingat tahun berapa? Tahun 1983, berarti sudah 43 tahun,” ujar dia dalam keterangan persnya, Jumat (27/3).

Raja Juli menuturkan urusan perlunya negara membangun pembatas telah dilaporkan kepada Prabowo.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa dan camat hanya mengusulkan sebelas kilometer agar negara membangun pembatas.

Namun, kata Raja Juli, Presiden Prabowo mengintruksikan pembangunan pembatas di sepanjang Way Kambas dengan total 138 Km.

"Saya melapor ke Pak Presiden alhamdulillah hari ini dilakukan soft launching pembangunan pembatas Taman Nasional Way Kambas yang kita inginkan dari dulu,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Raja Juli menyebut pembangunan pembatas di TN Way Kambas ditargetkan akan selesai paling lambat pada 2026.