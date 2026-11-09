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Menhut Raja Juli Mundur dari Sekjen PSI, Sudah Bicara dengan Kaesang bin Jokowi

Menhut Raja Juli Mundur dari Sekjen PSI, Sudah Bicara dengan Kaesang bin Jokowi
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Presiden ketujuh RI Joko Widodo bersama Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/8). Source for JPNN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Senin (9/11) ini menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Raja Juli mengaku sudah berkomunikasi juga dengan Ketum PSI Kaesang Pangarep bin Joko Widodo (Jokowi) terkait pengunduran diri di struktur partai.

"Hari ini saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep," kata dia melalui layanan pesan, Senin (9/11).

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Raja Juli mengaku dirinya juga mundur dari segala aktivitas kepartaian setelah mundur sebagai Sekjen PSI. 

Namun, eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu tak membeberkan secara terperinci soal kemungkinan keluar dari PSI setelah menyampaikan mundur sebagai sekjen.

Raja Juli mengaku hanya ingin fokus membantu Presiden RI Prabowo Subianto di kabinet, sehingga mundur dari Sekjen PSI.

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"Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menhut," ungkap dia.

Dia melanjutkan saat ini banyak perintah Presiden Prabowo untuk dituntaskan di sektor kehutanan, semisal merehabilitasi rimba, restorasi ekosistem, dan menjaga biodiversiti pascakarhutla.  

Menhut Raja Juli Antoni mengaku hanya ingin fokus membantu Presiden RI Prabowo Subianto di kabinet, sehingga mundur dari Sekjen PSI.

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