Menhut Raja Juli Sebut Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci Cegah Karhutla

jpnn.com, JAMBI - Kesadaran masyarakat bisa menjadi salah satu kunci menjaga hutan dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di di Bujang Raba, Jambi beberapa waktu lalu.

Dia menyebut Bujang Raba di Jambi sebagai contoh keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan dari Karhutla.

Baca Juga: Menhut Libatkan Masyarakat Demi Kelola Habitat Gajah Sumatra

“Jadi, di tengah kelelahan kami untuk menjaga hutan dari karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, ada semacam oase di Jambi,” ujar Menhut Raja Juli dalam siaran persnya, Rabu (30/9).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu mengatakan Bujang Raba dapat menjadi contoh bahwa pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan Karhutla.

Dia menyebut adanya rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berbasis di desa, dengan masyarakat peduli api sebagai bagian penting dalam menjaga hutan.

“Karena ada masyarakat peduli api di desa-desa—dan Bujang Raba adalah contohnya—jika masyarakat desanya diberdayakan dan diajak berpartisipasi bersama, maka hutan akan terjaga,” ucapnya.

Selain pencegahan Karhutla, Bujang Raba juga menjadi kelompok perhutanan sosial pertama yang mendapatkan persetujuan untuk melakukan perdagangan karbon di sektor kehutanan.