Menhut Raja Main Domino Bareng Terduga Pembalakan Liar, Legislator Merespons Keras

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyayangkan muncul adegan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bermain domino dengan terduga pembalakan liar Aziz Wellang.

"Foto bersama sosok yang tengah diperiksa perkara tersebut jelas mencederai kepercayaan publik,” kata Daniel Johan kepada awak media seperti dikutip Senin (8/9).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan setiap pejabat publik seharusnya bisa menjaga sikap agar institusi dipercaya publik.

“Kepercayaan publik itu hal yang sangat penting dan semua harus berupaya keras agar tidak tergerus oleh tindakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi,” lanjut Daniel.

Dia sendiri menilai tindakan Raja Juli tidak sepatutnya dilakukan, terlebih dalam kondisi dan situasi yang tengah kurang kondusif belakangan ini.

"Sikap Menteri harus mencerminkan integritas dan komitmen terhadap penegakan hukum, khususnya dalam isu pembalakan liar yang sangat merugikan negara dan masyarakat," ujar Daniel.

Menhut Raja Juli menanggapi terkait foto dirinya bersama Azis Wellang yang merupakan tersangka kasus pembalakan liar.

Hal itu disampaikan Raja Antoni menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Tempo dengan judul ‘Menteri Kehutanan Main Domino dengan Tersangka Pembalak Liar’.