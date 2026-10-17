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Menhut Sampai Malam di TN Tanjung Puting, Terjun Langsung Pemadaman Karhutla

Menhut Sampai Malam di TN Tanjung Puting, Terjun Langsung Pemadaman Karhutla
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Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kawasan TN Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Jumat (16/10) malam. Sumber untuk JPNN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional (TN) Tanjung Puting, Kalimantan Tengah (Kalteng) difokuskan pada tiga pekerjaan utama.

Ketiga prioritas itu, yakni pemadaman api, pembukaan akses jalan, serta pembangunan sumur bor untuk mendukung ketersediaan air.

Hal demikian dikatakan dia saat memimpin langsung penanganan pemadaman karhutla di kawasan TN Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Jumat (16/10) malam kemarin.

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Raja Juli menyebut tim lapangan dibagi menjadi tiga kelompok demi menuntaskan fokus utama penanganan karhutla di TN Tanjung Puting. 

Menurutnya, ada tim yang fokuskan membuka jalan, membuat sumur bor, dan memadamkan api di kawasan.

Pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat penanganan di lokasi sekaligus memastikan akses dan sumber air dapat tersedia bagi personel yang melakukan pemadaman.

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Raja Juli melanjutkan tim pembuka jalan telah berhasil menembus sekitar 1,8 kilometer jalur setapak menuju lokasi shalter Pesalat.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menilai akses tersebut bisa memudahkan mobilisasi personel, peralatan, serta dukungan air ke titik kebakaran.

Menhut Raja Juli Antoni terjun langsung hingga malam di TN Tanjung Puting, Kalteng. Tiga fokus utama disiapkan untuk padamkan karhutla secara maksimal.

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