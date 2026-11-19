Menhut Sebut Wacana Translokasi Badak Jawa Hasil Kajian, Bukan Ide Hashim
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut wacana translokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, bukan gagasan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.
“Ada informasi yang juga misleading, ya, bahwa seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu seolah-olah idenya Pak Hashim, bukan," kata Raja Juli setelah hadir dalam rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menyebut translokasi menjadi bagian dari kajian ilmiah yang telah berlangsung sejak 1980-an.
"Ini adalah studi yang sudah lama dilakukan, tahun 80-an, 2015, yang mesti baca catatannya,” kata Raja Juli.
Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu menuturkan translokasi menjadi kajian ilmuan untuk mencari habitat kedua atau second wild population bagi badak jawa.
“Nah, idenya adalah ini dari para ilmuwan. Rumah utama badak jawa itu tetap di Ujung Kulon, di Taman Nasional Ujung Kulon," katanya.
Raja Juli menyebut kajian muncul dengan mempertimbangkan sejumlah risiko yang dapat mengancam populasi badak jawa di Ujung Kulon.
Misalnya, ancaman vulkanologi dan tsunami, potensi wabah penyakit, hingga keterbatasan habitat yang bisa memicu overpopulation dan inbreeding.
Menhut Raja Juli Antoni menyebut wacana translokasi badak jawa berasal dari kajian yang telah dilaksanakan pada 1980.
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