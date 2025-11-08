Menhut soal TFFF: Prabowo Bersama Presiden Brasil Pimpin Penyelamatan Hutan Tropis Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia menegaskan komitmennya dalam perlindungan hutan tropis dunia. Hal ini dilakukan melalui partisipasi aktif di Tropical Forest Forever Facility (TFFF).

Sikap tegas Presiden Prabowo Subianto disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil.

“Pidato Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus bidang Perubahan Iklim dan Energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama untuk bersama-sama secara multilateral untuk melindungi bumi kita,” ujar Menhut Raja Antoni di Belem, Brasil.

Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni menyebut bahwa Prabowo menegaskan posisi Indonesia untuk tetap berpegang pada Paris Agreement serta norma-norma internasional dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.

Tidak hanya itu, Raja Antoni mengatakan Prabowo juga mengumumkan bahwa Indonesia tidak hanya bergabung dalam inisiatif TFFF, tetapi juga siap berinvestasi sebesar USD 1 miliar dengan kontribusi yang setara seperti Brasil. Hal ini merupakan sebuah langkah berani yang menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara penggagas utama perlindungan hutan tropis dunia.

“Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, Tropical Forest Forever Facility, tetapi Indonesia juga siap chip in membayar biaya investiasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brasil,” ujar Menhut Raja Antoni.

“Ini juga menunjukkan sebagai negara berkembang dan sekaligus negara yang memiliki hutan tropis terbesar, kita bicara pada negara-negara maju dan seluruh belahan dunia lainnya, bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita,” sambungnya.

Selain itu, Menhut Raja Antoni menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan wibawa dan kredibilitas di dunia internasional, yakni dengan aksi mitigasi nyata terhadap global warming dan climate change.