menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menhut Tegaskan Seluruh Unsur Bahu-Membahu Cegah Karhutla Masuk ke Zona Inti IKN

Menhut Tegaskan Seluruh Unsur Bahu-Membahu Cegah Karhutla Masuk ke Zona Inti IKN

Menhut Tegaskan Seluruh Unsur Bahu-Membahu Cegah Karhutla Masuk ke Zona Inti IKN
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menhut Raja Juli Antoni (kanan) dan Kepala OIKN Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau penanganan karhutla di Bukit Tengkorak, Kaltim, Senin (14/9/2026). ANTARA/HO-Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sinergi total TNI, Polri, BNPB, hingga masyarakat untuk membentengi zona inti IKN dari ancaman karhutla yang saat ini sedang ditangani di kawasan Bukit Tengkorak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat melakukan melakukan pemantauan langsung penanganan karhutla di Bukit Tengkorak bersama Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada hari ini.

"Seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kami semua, TNI, Polri, BNPB, Kemenhut, OIKN, masyarakat, pemda, semua bahu-membahu agar jangan sampai api sampai ke zona inti OIKN," ujarnya.

Baca Juga:

Pengecekan langsung tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, sekaligus menjaga kawasan IKN dari potensi penjalaran api. Otorita IKN sendiri sebelumnya telah memperkuat pengendalian karhutla melalui satuan reaksi cepat lintas pihak dan pembagian wilayah penanganan menjadi tujuh klaster.

Penanganan dilakukan melalui sejumlah langkah secara bersamaan. Menhut Raja Antoni menyebut operasi water bombing atau pemadaman dari udara terus berjalan, sementara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilakukan untuk mendukung penanganan karhutla.

Pemadaman dari darat turut melibatkan TNI-Polri, Manggala Agni Kemenhut, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), OIKN, serta perusahaan.

Baca Juga:

"Usaha untuk water bombing terus berjalan, hari ini nanti disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, usaha untuk operasi modifikasi cuaca juga berjalan. Demikian juga dengan pemadaman darat oleh tadi, oleh TNI Polri, Manggala Agni Kemenhut, KPH, ya OIKN sendiri, perusahaan juga terlibat," kata Menhut.

Ia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap karhutla di Kalimantan Timur juga mencakup sejumlah wilayah lain yang masih memiliki titik panas (hotspot) tinggi, secara khusus menyoroti wilayah Berau, Paser, dan Kutai Kartanegara sebagai wilayah dengan hotspot masih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sinergi total TNI, Polri, BNPB, hingga masyarakat untuk membentengi zona inti IKN dari ancaman karhutla.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI