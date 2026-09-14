Menhut Tegaskan Seluruh Unsur Bahu-Membahu Cegah Karhutla Masuk ke Zona Inti IKN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sinergi total TNI, Polri, BNPB, hingga masyarakat untuk membentengi zona inti IKN dari ancaman karhutla yang saat ini sedang ditangani di kawasan Bukit Tengkorak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat melakukan melakukan pemantauan langsung penanganan karhutla di Bukit Tengkorak bersama Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada hari ini.

"Seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kami semua, TNI, Polri, BNPB, Kemenhut, OIKN, masyarakat, pemda, semua bahu-membahu agar jangan sampai api sampai ke zona inti OIKN," ujarnya.

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Pengecekan langsung tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, sekaligus menjaga kawasan IKN dari potensi penjalaran api. Otorita IKN sendiri sebelumnya telah memperkuat pengendalian karhutla melalui satuan reaksi cepat lintas pihak dan pembagian wilayah penanganan menjadi tujuh klaster.

Penanganan dilakukan melalui sejumlah langkah secara bersamaan. Menhut Raja Antoni menyebut operasi water bombing atau pemadaman dari udara terus berjalan, sementara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilakukan untuk mendukung penanganan karhutla.

Pemadaman dari darat turut melibatkan TNI-Polri, Manggala Agni Kemenhut, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), OIKN, serta perusahaan.

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"Usaha untuk water bombing terus berjalan, hari ini nanti disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, usaha untuk operasi modifikasi cuaca juga berjalan. Demikian juga dengan pemadaman darat oleh tadi, oleh TNI Polri, Manggala Agni Kemenhut, KPH, ya OIKN sendiri, perusahaan juga terlibat," kata Menhut.

Ia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap karhutla di Kalimantan Timur juga mencakup sejumlah wilayah lain yang masih memiliki titik panas (hotspot) tinggi, secara khusus menyoroti wilayah Berau, Paser, dan Kutai Kartanegara sebagai wilayah dengan hotspot masih tinggi.