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Menhut Ungkap Info Penting Soal Penyelamatan Gajah, Ternyata...

Menhut Ungkap Info Penting Soal Penyelamatan Gajah, Ternyata...
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Menhut Raja Juli Antoni melakukan pengecekan langsung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga dan PLG Minas di Provinsi Riau. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto remi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Kalimantan.

Hal demikian seperti disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melalui video yang diunggah di Instagram akunnya, Jumat (10/7).

Menhut dalam konten di Instagramnya tampak melaksanakan sambungan video telepon dengan Anak Gajah bernama Nona Seroja yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

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Raja Juli mulanya mengucapkan ulang tahun bagi Nona Seroja yang berulang tanun pada 10 Juli 2026.

Dia mengungkapkan kado bagi gajah telah hadir dengan terbit Inpres penyelamatan hewan mamalia itu.

"Ada kabar gembira untuk Nona Seroja, Bang Domang, Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan telah terbit Instruksi Presiden untuk penyelamatan populasi Gajah dan habitat Gajah Sumatera dan Kalimantan,” ujar Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

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Raja Juli menuturkan Inpres itu mengatur keterlibatan berbagai sektor agar penyelamatan populasi dan habitat gajah terlindungi seiring dengan pembangunan yang tetap berjalan.

Menhut mencontohkan harus disiapkan koridor satwa untuk pergerakan gajah ketika pembangunan infrastruktur jalan melintasi kawasan jelajah hewan mamalia itu.

Presiden Prabowo menerbitkan Inpres penyelamatan gajah Sumatera & Kalimantan. Sembilan kementerian langsung dilibatkan.

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