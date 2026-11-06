Menhut Ungkap Instruksi Prabowo Soal Insiden Helikopter Mi-17V5, Begini Detailnya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut Presiden RI Prabowo Subianto turut berduka setelah menerima laporan terkait insiden helikopter jenis Mi-17V5 yang menewaskan tiga kru.

“Saya pribadi via telepon sudah mengupdate kepada Presiden, dan Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan bela sungkawa, duka yang mendalam," kata dia kepada awak media di Bandara Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, Jumat (6/11).

Presiden Prabowo, kata Menhut, membuat perintah terkait evakuasi setelah jatuhnya helikopter Mi-17V5 yang hendak menangani karhutla.

"Memerintahkan untuk memaksimalkan proses evakuasi,” ujar Raja Juli menirukan perintah Prabowo.

Eks Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan proses evakuasi saat ini terus diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur di lapangan.

Satu di antara fokus utama ialah mengevakuasi korban gugur atas nama Sertu (Anum) Heri Teguh Prasetyo sekaligus mengeluarkan bangkai helikopter di dalam lumpur.

"Satu korban yang belum kita temukan ini insyaallah akan ketemu dan juga helikopternya juga bisa kita tarik ke darat dengan tugboat, ya, karena ini helikopternya itu sepertinya nyungsep masuk ke lumpur,” kata Raja Juli.

Dia menyebut semua unsur telah maksimal mengevakuasi bangkai Mi-17V5, termasuk dengan menggunakan helikopter Kamov.