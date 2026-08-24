Menhut Ungkap Perintah Prabowo soal Penanganan Karhutla, Ternyata...

jpnn.com, KALIMANTAN BARAT - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.

Menurutnya, Prabowo tidak hanya sekadar meminta api dipadamkan, tetapi memerintahkan perlindungan masyarakat dan penyelamatan satwa liar terdampak karhutla.

Hal itu disampaikan Menhut setelah mengunjungi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) di Katapang, Kalimantan Barat, Rabu (9/9).

Raja Juli mengatakan Prabowo menjadi sosok yang memiliki perhatian terhadap satwa liar, termasuk gajah dan orang utan.

“Pak Prabowo Subianto, secara personal beliau adalah pecinta satwa liar, ya. Beberapa satwa liar yang dicintai itu gajah dan orang utan, ya," kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (10/9).

Menurutnya, wajar jika kemudian Kepala Negara memerintahkan persoalan karhutla juga bisa memastikan dampak terhadap manusia dan satwa ditangani.

"Jadi, beliau juga memerintahkan ya, kepada saya, untuk padamkan karhutlanya, segera mungkin,” ujar Raja Juli.

Menhut mengatakan pihaknya bersama mitra memperkuat patroli dan sosialisasi kepada masyarakat.