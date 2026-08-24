menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Menhut Ungkap Perintah Prabowo soal Penanganan Karhutla, Ternyata...

Menhut Ungkap Perintah Prabowo soal Penanganan Karhutla, Ternyata...

Menhut Ungkap Perintah Prabowo soal Penanganan Karhutla, Ternyata...
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Kalbar. Foto: Kemenhut

jpnn.com, KALIMANTAN BARAT - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.

Menurutnya, Prabowo tidak hanya sekadar meminta api dipadamkan, tetapi memerintahkan perlindungan masyarakat dan penyelamatan satwa liar terdampak karhutla.

Hal itu disampaikan Menhut setelah mengunjungi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) di Katapang, Kalimantan Barat, Rabu (9/9).

Baca Juga:

Raja Juli mengatakan Prabowo menjadi sosok yang memiliki perhatian terhadap satwa liar, termasuk gajah dan orang utan.

“Pak Prabowo Subianto, secara personal beliau adalah pecinta satwa liar, ya. Beberapa satwa liar yang dicintai itu gajah dan orang utan, ya," kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (10/9).

Menurutnya, wajar jika kemudian Kepala Negara memerintahkan persoalan karhutla juga bisa memastikan dampak terhadap manusia dan satwa ditangani.

Baca Juga:

"Jadi, beliau juga memerintahkan ya, kepada saya, untuk padamkan karhutlanya, segera mungkin,” ujar Raja Juli.

Menhut mengatakan pihaknya bersama mitra memperkuat patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. 

Menhut Raja Juli Antoni menyebut Presiden Prabowo menjadi sosok yang memiliki perhatian terhadap satwa liar, termasuk gajah dan orang utan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI