Menhut Ungkap Target Penanaman Mangrove pada 2025, Sebegini Luasnya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan pihaknya menargetkan rehabilitasi mangrove dengan luas mencapai 15.412 hektare yang dilakukan di empat provinsi selama 2025.

Hal demikian dikatakanya setelah menghadiri acara Mengroves for Coastal Resilience di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (10/9) kemarin.

Diketahui, target rehabilitasi mangrove melalui program Mengroves for Coastal Resilience pada 2025 mendapai 15.412 hektare.

Program itu dilakujan di empat provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara.

Raja Juli menyebutkan sebanyak 3.322 hektare di Sumut akan ditanami mangrove sebagai upaya rehabilitasi lahan.

“Saya mengapresiasi upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh masyarakat," ujar dia dalam keterangan persnya dikutip, Kamis (11/9).

Raja Juli menyebutkan kawasan yang ditanami mangrove di Sumut ialah wilayah bekas area tambang kuarsa yang masif dan menyebabkan abrasi.

"Namun, sekarang tutupan vegetasi mangrove sudah semakin pulih,” lanjut eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.