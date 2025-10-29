Menicon Global Hadirkan 3 Lini Miru di Jakarta Fashion Week 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menicon Global memperkenalkan cara baru menikmati penglihatan yang sehat dan penuh gaya melalui tiga lini lensa kontak disposable terbarunya: Miru 1day Flat Pack, Miru 1day UpSide, dan Miru 1month di Jakarta Fashion Week 2026.

Ketiganya hadir untuk mendukung gaya hidup aktif, modern, dan sadar kebersihan tanpa kompromi pada kenyamanan dan kesehatan mata.

“Melalui Miru, kami ingin menghadirkan pengalaman to see differently, bukan hanya melihat lebih jelas, tapi juga lebih praktis, lebih nyaman, dan lebih personal,” ujar Atsushi Yamashita, Managing Director Oculus Singapore, Malaysia, dan Indonesia.

Berikut tiga cara baru melihat dunia ala Miru:

1. Miru 1day Flat Pack – Simpel, Tipis, dan Ramah Lingkungan

Dikenal sebagai the slimmest contact lens packaging in the world, Miru 1day Flat Pack tampil dalam kemasan ultra-tipis dan ringan, mudah dibawa bepergian, serta hanya menggunakan 0,2 ml cairan lensa untuk mengurangi limbah plastik hingga 80%.

Dengan teknologi Smart Touch™, pengguna hanya menyentuh sisi luar lensa menjaga kebersihan dan mengurangi risiko kontaminasi bakteri hingga tiga kali lebih rendah dibanding kemasan konvensional.

Lensa selalu dalam posisi siap pakai, tidak perlu khawatir terbalik atau kotor. Ringkas, higienis, dan siap dipakai kapan saja, Miru 1day Flat Pack adalah pilihan sempurna untuk mereka yang aktif dan peduli lingkungan.