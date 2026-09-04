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Menikah 12 September, Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian Pilih Pakai Adat Sunda

Menikah 12 September, Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian Pilih Pakai Adat Sunda
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Pasangan Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian. Foto: Instagram/irfansebaztian15

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian tengah mematangkan persiapan pernikahan mereka yang akan digelar pada 12 September 2026.

Pernikahan tersebut akan berlangsung di Gedung ISTN Auditorium Jakarta selatan.

Irma mengungkapkan persiapan menuju hari bahagianya bersama Irfan kini telah mencapai 90 persen.

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Berbagai kebutuhan pernikahan mulai dipersiapkan agar acara berjalan sesuai rencana.

"Persiapan sudah 90 persen," kata Irma, saat dihubungi melalui pesan singkat di WhatsApp, Kamis (3/9).

Salah satu hal yang telah dipastikan adalah konsep prosesi pernikahan. Irma dan Irfan memilih adat Sunda untuk akad nikah mereka.

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"Kalau resepsi nanti kami pakai konsep nasional," ungkap pelantun Bang Jarwo.

Perbedaan konsep tersebut membuat rangkaian pernikahan Irma dan Irfan akan memiliki nuansa tersendiri.

Irma Darmawangsa mengungkapkan bahwa dia dan Irfan Sbaztian akan pakai adat Sunda saat akad nikah.

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