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Menikmati High Tea Bertema Toy Story dari Ketinggian Lantai 70

Menikmati High Tea Bertema Toy Story dari Ketinggian Lantai 70
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Karakter ikonik Toy Story kembali dihidupkan melalui pengalaman kuliner spesial di SKAI, Swissôtel The Stamford, Singapura. Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari tiga puluh tahun persahabatan Woody, Buzz Lightyear, dan karakter-karakter favorit dari Toy Story karya Disney dan Pixar tetap dicintai lintas generasi.

Kini, karakter-karakter ikonik itu kembali dihidupkan melalui pengalaman kuliner spesial di SKAI, Swissotel The Stamford, Singapura.

Mulai 1 September hingga 30 November, SKAI menghadirkan high tea bertema Toy Story yang memadukan kreasi kuliner dengan panorama Singapura dari lantai 70.

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Pengalaman terbatas tersebut dirancang oleh Direktur Kuliner Nicholas Issel, bersama Koki Pastry Eksekutif Yong Ming Choong.

Menu yang disediakan memadukan bahan-bahan alami  berkualitas tinggi dengan keahlian kuliner khas SKAI, untuk menghadirkan pengalaman nostalgia bagi tamu dari segala usia.

Pada rangkaian high tea dibuka dengan Space Ranger, kreasi yang terinspirasi Buzz Lightyear berupa kue velvet berry dengan kompot buah beri dan cream cheese frosting.

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Sementara itu, Cowboy Chocolate menghadirkan perpaduan cokelat Caraïbe 66 persen dan hazelnut feuilletine sebagai penghormatan kepada Woody.

Karakter Lotso hadir melalui Lots O' Berry, berupa kue pandan dengan kompot stroberi dan krim Chantilly. Sementara karakter Alien diwakili The Claw's Choice, choux matcha dengan isian selai jeruk.

Lebih dari tiga puluh tahun persahabatan Woody, Buzz Lightyear, dan karakter-karakter favorit dari Toy Story karya Disney dan Pixar tetap dicintai.

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