Menilai Motor Listrik VinFast: Sedikit Keluar, Banyak Sisanya

jpnn.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, pindah ke motor listrik bukan cuma soal mengikuti tren kendaraan ramah lingkungan.

Ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana: berapa banyak uang yang bisa dihemat setiap bulan?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika harga kebutuhan sehari-hari terus diperhitungkan, termasuk biaya bahan bakar, perawatan, hingga pengeluaran tak terduga dari sebuah kendaraan.

Di titik ini, motor listrik mulai menawarkan daya tarik yang berbeda. Salah satunya lewat VinFast Viper.

Motor listrik ini hadir dengan banderol harga mulai Rp22,81 juta on the road Jakarta.

Namun, angka pembelian bukan satu-satunya yang menarik. Justru biaya setelah motor berada di garasi yang menjadi bagian penting dari cerita.

Hematnya Terasa Setelah Dipakai

Motor bensin membutuhkan pengeluaran rutin yang sulit dihindari. Setiap kali digunakan, ada biaya bahan bakar yang terus berjalan. Motor listrik memiliki pola pengeluaran yang berbeda.