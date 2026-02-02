Menilik Perbedaan Geely EX2 Max dengan EX2 Pro, Selisih Harga Rp 30 Jutaan

jpnn.com, CIANJUR - Geely Auto Indonesia resmi memasarkan mobil listrik mobil listrik Geely EX2 sejak 20 Januari 2026.

City car listrik tersebut ditawarkan dalam dua varian, yakni EX2 Pro sebagai opsi entry-level dan EX2 Max yang menempati posisi tertinggi.

Selisih harga keduanya terpaut Rp 30 juta, dengan banderol khusus hingga Februari 2026 masing-masing Rp 229 juta untuk EX2 Pro dan Rp 259 juta untuk EX2 Max.

Pertanyaannya, apa saja yang membedakan kedua varian tersebut?

Berdasarkan pemaparan tim Geely Auto Indonesia, terdapat belasan fitur pembeda yang membuat EX2 Max tampil lebih lengkap.

Salah satu yang paling krusial ialah fitur remote schedule charging, yakni pengaturan waktu pengisian baterai yang hanya tersedia di EX2 Max.

Varian tertinggi juga mendapat lis metal side skirt untuk tampilan eksterior yang lebih sporty.

Masuk ke kabin, EX2 Max unggul lewat 256 pilihan ambient light, jok pengemudi dengan six way adjustable seat, serta opsi warna interior Black dan Ivory White.