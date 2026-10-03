Menilik Prestasi Ahmad Rizal Ramdhani dalam Memperkuat Peran BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menorehkan babak penting dalam perjalanan panjang perusahaan pangan negara selama lima belas bulan menakhodai Perum BULOG.

Sejak dipercaya memimpin BULOG pada 3 Juli 2025, pengalaman panjangnya sebagai prajurit Korps Zeni dibawa menuju medan pengabdian baru menjaga pangan negeri.

Ahmad Rizal tercatat sebagai lulusan Akademi Militer 1993 dengan latar belakang Zeni Tempur.

Perjalanan itu menjadi metafora kuat bagi transformasi pengabdiannya. Seorang prajurit Zeni ditempa untuk menemukan jalan ketika jalan seolah tertutup.

Sementara di BULOG tantangannya adalah memastikan setiap bulir yang dihasilkan petani memiliki jalan menuju negara dan setiap cadangan yang dikelola negara memiliki jalan menuju rakyat.

Disiplin, keberanian mengambil keputusan, kemampuan bergerak di lapangan dan kekuatan kolaborasi menjadi napas kepemimpinan yang dibawanya.

Bagi Ahmad Rizal, pangan bukan semata persoalan tonase, gudang atau distribusi, melainkan mata rantai kehidupan yang menghubungkan jerih payah petani dengan kebutuhan jutaan keluarga Indonesia.

Jejak itu mulai terlihat kuat sepanjang 2025. BULOG mencatat pengadaan dalam negeri mencapai 3 juta ton setara beras tertinggi sejak BULOG berdiri pada 1968.