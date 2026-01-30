Menilik Prestasi Kerja dan Fungi PPATK
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan
jpnn.com - Beberapa waktu lalu, PPATK merilis hasil kinerja kelembagaan PPATK di tahun 2025 yang menunjukkan data terkait dengan hasil analisis, pemeriksaan, atau temuan PPATK dalam perannya sebagai intelijen keuangan di bidang antipencucian uang hasil kejahatan.
Prestasi ini dikemukakan PPATK dengan menyajikan data produk intelijen hasil temuan PPATK yang antara lain berupa 994 Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan Informasi sejumlah 529.
Data ini dilengkapi pula dengan total perputaran dana sejumlah kira-kira Rp 2.085,48 triliun, angka yang naik sekitar 42,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari perputaran dana hasil temuan PPATK.
Namun begitu, sepertinya temuan hasil produk laporannya memang turun 48,55 persen dari hasil produk intelijen PPATK yang sejumlah 2594 di tahun 2024.
Keberhasilan PPATK masih mengandung beberapa tantangan ke depannya.
Sejumlah fitur di tahun 2025 lalu memang menghiasi kerja PPATK.
Di tengah isu dan fenomena di bidang keuangan global, dari perang tarif, volatilitas pasar keuangan atau pasar modal, hingga sejumlah fenomena hukum dan ekonomi di sejumlah negara dan daerah, PPATK setidaknya tetap berkomitmen tinggi dalam kinerja.
Misalnya PPATK telah berhasil menorehkan peningkatan angka kesadaran kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor.
PPATK merilis hasil kinerja kelembagaan PPATK di tahun 2025 yang menunjukkan data terkait dengan hasil analisis, pemeriksaan atau temuannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Adies Kadir Terpilih Jadi Hakim MK, Posisinya di DPR Berpeluang Digantikan Putrinya Sendiri
- PKS: Board of Peace Cara Alternatif Buat Wujudkan Perdamaian di Gaza
- Adies Kadir Jadi Hakim MK, Parlemen Saat Ini Dianggap Seperti DPR Era Orba
- 3 Poin Kesimpulan RDPU Komisi III DPR Membahas Kasus Hogi Sleman, Tegas
- Adies Kadir Jadi Hakim MK, Formappi: Ada Permainan Politik Tingkat Tinggi
- Perwakilan CV NCU Datangi DPR RI, Adukan Dugaan Praktik Kejahatan Melibatkan Bank Muamalat