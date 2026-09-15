Menimbang Gagasan Design Build Operate untuk Pelayaran Penumpang Nasional

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Pada Minggu, 13 September 2026, sekitar pukul 02.00 waktu setempat, KM Virgo Transport 8 mengalami kemiringan ekstrem dan terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa.

Kapal Ro-Ro penumpang yang dinakhodai Arief Yunianto itu bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Banjarmasin, mengangkut 243 orang, 89 kendaraan, dan 30 anak buah kapal.

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Data Basarnas per hari ketiga operasi SAR mencatat enam korban meninggal, 107–115 orang selamat, dan 129–140 orang masih dalam pencarian.

Insiden ini tidak berdiri sendiri. Basarnas mencatat 601 kecelakaan kapal di perairan Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026, dengan 239 korban meninggal dan 203 hilang — rata-rata dua kecelakaan kapal per hari.

Bagi negara dengan lebih dari 17.000 pulau, transportasi laut bukan pilihan; ia adalah tulang punggung. Persoalannya, tulang punggung itu makin renta.

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Anatomi Teknis: Kapal yang Lahir di Rezim Regulasi Lain

Virgo Transport 8 dibangun tahun 1987 di galangan Shin Kurushima Onishi, Jepang, dengan nama asli Ferry Kurushima (IMO 8625179).