Menindak Kampanye Hitam dan Buzzer

Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Wakil Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Wakil Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Benny Sabdo. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Akhir bulan Oktober 2025 lalu, Bawaslu DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi penguatan lembaga.

Dalam giat tersebut turut hadir Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Salah satu perihal yang mendesak untuk dicermati serius dalam penegakan hukum pemilu di masa mendatang, yaitu bagaimana strategi penegakan hukum pemilu di ruang digital.

Perhelatan demokrasi di Indonesia kini tak lagi hanya berkutat pada hingar bingar podium di panggung raksasa.

Medan tempur elektoral telah bergeser secara radikal ke ruang digital.

Aplikasi pesan instan, hingga berbagai platform berbagi konten menjadi panggung utama penyebaran gagasan politik.

Namun, pergeseran ini melahirkan penumpang gelap buzzer yang merusak keadilan pemilu.

Kampanye hitam yang disebarkan secara masif dan anonim melalui jasa buzzer politik.

Benny Sabdo mengatakan kampanye hitam yang disebarkan secara masif dan anonim melalui jasa buzzer politik dalam merusak keadilan pemilu.

