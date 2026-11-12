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Menjadi Ayah di Zaman yang Berubah

Oleh: Sukamta

Menjadi Ayah di Zaman yang Berubah
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Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Sumber untuk JPNN

jpnn.com - Menjadi ayah hari ini tidak mudah. Banyak laki-laki muda sedang berjuang membangun karier, mencicil rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus belajar membesarkan anak di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.

Mereka dituntut berhasil dalam pekerjaan, tetapi juga diharapkan hadir secara emosional bagi istri dan anak-anaknya.

Generasi ayah sekarang menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya.

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Dulu, seorang ayah umumnya dianggap telah menjalankan tanggung jawab ketika mampu mencari nafkah dan menyekolahkan anak.

Sekarang, perannya jauh lebih luas. Ayah diharapkan menjadi teman bicara, pendamping belajar, tempat anak mencari perlindungan, sekaligus teladan dalam menghadapi kehidupan.

Perubahan ini sebenarnya membawa harapan baik. Semakin banyak ayah muda menyadari bahwa mengasuh anak bukan semata-mata urusan ibu.

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Mereka mulai terlibat sejak anak lahir, mengganti popok, mengantar sekolah, menemani bermain, bahkan belajar memahami perkembangan emosi anak.

Namun, kesadaran baru itu juga berhadapan dengan kenyataan hidup yang tidak sederhana.

Wakil Ketua Komisi I Sukamta mengingatkan jangan sampai algoritma lebih mengenal anak daripada ayah sendiri.

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