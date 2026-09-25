Menjadi Honorer pakai Uang, Berharap Diangkat PNS atau PPPK, Sekarang jadi Perkara

jpnn.com - BENGKULU – Kepala Bagian Kesekretariatan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu berinisial YS ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perekrutan tenaga non-ASN atau honorer.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu menemukan fakta bahwa selama periode tahun 2023 hingga 2024, manajemen RSKJ Soeprapto secara bertahap merekrut tenaga honorer.

"Dapat kami sampaikan, benar penyidik Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah menetapkan satu orang tersangka untuk perkara dugaan korupsi di lingkungan RSKJ Soeprapto Bengkulu dengan inisial YS," kata Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu Komisaris Besar Polisi Imam Wijayanto di Kota Bengkulu, Kamis (24/9).

Ia menjelaskan sejak 2023 hingga 2024 tercatat sebanyak 93 orang yang direkrut, meskipun telah ada larangan pengangkatan pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Modus pengangkatan tanpa perencanaan dan seleksi pegawai non-ASN atau honorer itu, calon diminta untuk memberikan sejumlah uang, serta adanya titipan dari pihak-pihak tertentu dan juga keluarga sendiri.

Dengan adanya pengangkatan tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian dengan jumlah yang saat ini masih dalam perhitungan.

Selain itu, dampak lanjutan dari pengangkatan itu ialah para pegawai non-ASN berharap agar diangkat menjadi ASN PNS atau PPPK.

"Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengusut keterlibatan peran pihak lain," ujarnya.