Menjaga Asupan Nutrisi jadi Solusi Jaga Imun di Cuaca Ekstrem

jpnn.com, JAKARTA - Musim pancaroba atau peralihan musim sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi kesehatan. Cuaca yang berubah-ubah, panas terik di siang hari lalu tiba-tiba hujan deras di sore atau malam hari dapat berdampak langsung pada daya tahan tubuh . Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit.

"Fenomena El Nino dan cuaca yang tidak menentu dapat mempercepat perkembangan virus dan bakteri," kata dokter Gizi dr. Yohan Samudra, SpGK, AIFO-K, Rabu (13/5)

Penyakit seperti ISPA, influenza, hingga DBD tercatat meningkat signifikan menurut data badan kesehatan dunia (WHO) dan BMKG dalam periode tahun 2024-2026.

Dokter Yohan menyebut tidak mengherankan jika menjaga daya tahan tubuh kini menjadi salah satu prioritas utama masyarakat di tengah ancaman cuaca ekstrem dan musim pancaroba, salah satu upaya dengan menjaga asupan tubuh.

"Susu kurma mengandung karbohidrat, lemak, protein, serta Vitamin A, B, dan D yang dibutuhkan tubuh. Gula alami kurma memberikan energi instan, sementara antioksidannya memperkuat imun," jelasnya.

"Susu kurma sangat baik bagi ibu menyusui karena bersifat galactagogue atau pelancar ASI," ucapnya.

Dia mengatakan, selain menggunakan bahan alami, produk ini merupakan satu-satunya susu steril kurma yang telah mendapatkan label centang hijau dari BPOM.