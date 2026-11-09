Menjaga Budaya Pencak Silat Banten Lewat Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah

jpnn.com, BANTEN - Ketua Umum Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) Mahfudz Abdurrahman didampingi waketumnya Heikal Safar secara resmi melantik Ketua KPSTI Provinsi Banten, Endin Oktavia beserta pengurus baru organisasi tersebut.

Adapun pelantikan itu mengusung tema "Menjaga Tradisi, Membangun Negeri dan Melestarikan Kebudayaan Banten".

Turut hadir menyaksikan pelantikan Pengurus KPSTI Provinsi Banten tersebut di antaranya Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Partai Ummat Nofalia Heikal Safar, serta Maestro Aktor Pencak silat Cecep Arif Rahman, maupun ulama dan budayawan Banten KH. Embay Mulya Syarief.

Acara ini juga dihadiri sesepuh Jawara Banten maupun seluruh jajaran pengurus KPSTI pusat maupun daerah sebanyak 38.000 perwakilan di 514 kabupaten/kota dari berbagai perguruan silat se-Indonesia

Pada kesempatan itu, Heikal yang juga Ketua Harian DPP Partai Ummat mengatakan pelantikan pengurus ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat eksistensi pencak silat tradisi sebagai warisan budaya dan identitas masyarakat Banten.

Dia menambahkan pencak silat adalah bukan sekadar seni budaya tetapi juga memiliki beberapa manfaat yakni olahraga untuk kesehatan jasmani maupun rohani, serta sebagai jati diri dan pertahanan diri sendiri maupun dalam membantu orang lain.

"Oleh karena itu bagi kami seluruh pengurus pusat dan daerah KPSTI bertekad bulat pencak silat wajib dijaga terus maju berkembang jangan sampai hilang oleh waktu dan perkembangan zama. Harus ada generasi muda penerus tradisi Pencak silat budaya Banten agar terus lestari sepanjang zaman," ujar Heikal di Kota Serang, Banten, Minggu (8/11).

Heikal berharap pelantikan tersebut menjadi titik awal konsolidasi seluruh perguruan silat di Banten maupun di seluruh tanah air Indonesia agar tradisi tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda penerus bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.