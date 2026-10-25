Menjaga Kepastian Karier ASN: Momentum Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional Ahli Utama
jpnn.com - Meraih jabatan fungsional Ahli Utama bukanlah perjalanan yang mudah.
Dibutuhkan pengabdian panjang, pemenuhan persyaratan administrasi, angka kredit sesuai ketentuan, serta kompetensi yang harus dibuktikan melalui uji kompetensi.
Namun, persoalan muncul ketika seluruh tahapan kompetensi telah dilalui, sementara proses persetujuan formasi belum juga tuntas.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berupaya memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan.
Persoalan tersebut tergambar dalam surat Bupati Sidoarjo tertanggal 11 Juni 2025, Nomor 000.8/6299/438.1.3.1/2025, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Surat tersebut berisi permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Utama atas nama Liza, S.Pd., M.M., M.Pd.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dari Pengawas Sekolah Ahli Madya ke Ahli Utama.
Sertifikat kelulusannya diterbitkan pada 17 Desember 2024 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kasus Pengawas Sekolah di Sidoarjo menjadi momentum mengevaluasi panjangnya proses administrasi kenaikan jabatan fungsional ASN.
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