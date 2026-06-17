Menjagokan Portugal, Tobias Ginanjar Ingin Ronaldo Merasakan Gelar Piala Dunia
jpnn.com, BANDUNG - Euforia ajang sepak bola bergengsi 4 tahunan Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat Jawa Barat.
Tidak hanya masyarakat sipil, pendukung klub Persib, juga tak mau ketinggalan merayakan euforia turnamen yang tahun ini dilaksanakan di Benua Amerika itu.
Ketua Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, menjagokan Portugal dalam perhelatan FIFA World Cup 2026.
Alasan utama Tobias memfavoritkan Portugal dikarenakan sosok sentral Cristiano Ronaldo.
"Saya penginnya Portugal, biar Ronaldo bisa merasakan Piala Dunia," kata Tobias ditemui di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (17/6/2026).
Tobias mengakui komposisi tim asuhan Roberto Martinez itu masih kalah mentereng, dibandingkan sejumlah negara lain yang dijagokan di Piala Dunia 2026.
Meski begitu, dengan skuad yang ada saat ini dinilai cukup kuat untuk bersaing dan tidak menutup kemungkinan bisa keluar sebagai juara.
"Sebenarnya (kekuatan tim) kurang, karena aya (ada) Ronaldo weh (aja). Mudah-mudahan karena ini Piala Dunia terakhir Ronaldo, Portugal bisa memberikan hasil maksimal, bisa juara," ungkapnya.
Ketua Viking Persib Tobias Ginanjar menjagokan Portugal di Piala Dunia 2026. Dia berharap Cristiano Ronaldo mampu mengakhiri karier dengan gelar juara.
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