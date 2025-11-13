menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung

Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung

Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chery J6T melibas jalur tantangan di JSI Megamendung. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Udara sejuk Megamendung menjadi saksi ketika Chery J6T diuji bukan di aspal mulus perkotaan, tetapi di jalur offroad ringan milik JSI Adventure, Bogor.

Bukan sekadar test drive biasa, kali ini SUV listrik terbaru Chery itu benar-benar membuktikan: teknologi ramah lingkungan pun bisa tampil buas dan tangguh.

Aura Ganteng

Baca Juga:

Begitu menatap sosoknya, kesan “ganteng gagah” langsung terasa.

Front bumper baru, dual guard gloss, dan hood berotot memberi sinyal kuat: ini bukan J6 biasa.

Aura futuristis kian tegas lewat logo baru Chery yang kini lebih modern, berpadu dengan aero vent dan side fender anyar yang mempertegas karakternya sebagai SUV sejati.

Baca Juga:

Dan saat cahaya pagi memantul di bodinya, warna eksklusif “Red Matrix” seolah menyalakan semangat baru.

Percaya Diri Melibas Tantangan 

Udara sejuk Megamendung menjadi saksi ketika Chery J6T diuji bukan di aspal mulus perkotaan, tetapi di jalur offroad ringan milik JSI Adventure, Bogor.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI