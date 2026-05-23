Menjajal Sejenak Omoway OMO-X: Motor Listrik Futuristik yang Tak Biasa

jpnn.com, BOGOR - Omoway Indonesia belakangan ini mengajak sejumlah awak media untuk merasakan langsung motor listrik pertama mereka, yakni OMO-X.

JPNN.com pun menjadi salah satu media yang diajak untuk menjajal motor listrik yang memiliki tampilan futuristik tersebut.

Rute yang dilewat tidak banyak rintangan dan sangat terbatas. Hanya berkeliling sekitar Bogor Sumarecon, Jawa Barat. Lantas bagaimana rasa berkendaran Omoway OMO-X?

Kesan pertama melihat kendaraan tersebut seperti motor masa depan. Desain bodi sealmes sepanjang 2.072 mm menciptakan siluet futuristik yang kuat sekaligus elegan.

Garis bodinya tajam dengan lampu LED horizontal yang memberikan kesan agresif.

Di bagian belakang, motor listrik itu dibuat lebih terbuka. Lampu belakang terletak di bagian samping dekat ban.

Setelah mengeksplore motor tersebut, kami pun langsung menunggangi kendaraan listrik asal Singapura itu.

Pertama kali menunggangi Omoway OMO-X, kecanggihan langsung terasa karena motor ini tidak perlu anak kunci ataupun remote keyless untuk mengaksesnya. Hanya menggunakan smartphone yang sudah terkoneksi melalui aplikasi.