Menjajal Suzuki XL7 Hybrid di IIMS 2026, Bagi Pengunjung Ada Hadiah Motor

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki XL7 hybrid menjadi satu di antara tulang punggung penjualan PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) selama 2025.

Angka itu tentu memantik rasa penasaran. Seperti apa sebenarnya sensasi berkendara SUV 7-penumpang andalan Suzuki itu?

Di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, JPNN.com berkesempatan menjajal langsung Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro.

Secara tampilan, varian Alpha Kuro langsung mencuri perhatian. Sentuhan serba hitam pada headlamp, rear lamp, garnish bumper, door handle, hingga rear spoiler mempertegas aura sporty dan premium.

Emblem Alpha berwarna gelap menjadi penanda eksklusivitasnya. Kesan gagah terasa kuat, namun tetap proporsional sebagai SUV keluarga.

Masuk ke kabin, ruang lega langsung terasa. Tiga baris kursi mampu mengakomodasi tujuh penumpang dengan ruang kaki dan kepala yang memadai.

Tata letaknya membuat mobil nyaman digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan luar kota bersama keluarga besar.

Di balik kap mesin, XL7 Hybrid Alpha Kuro mengandalkan mesin K15B 1.500 cc yang dipadukan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).