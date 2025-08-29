Menjamu Persis Solo, Bhayangkara Presisi Lampung FC Minta Bantuan Bhara Mania

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC berupaya untuk meraih kemenangan perdana di BRI Super League 2025/26.

Sejauh ini, tim berjuluk The Guardian itu melalui tiga pertandingan awal tanpa kemenangan dengan perincian satu imbang dan dua kali kalah.

Hasil tersebut menempatkan Awan Setho Raharjo dan kolega untuk sementara di posisi ke-15 klasemen Super League 2025/26.

Paul Munster Minta Bhayangkara FC Fokus

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster meminta anak asuhnya harus segera menemukan bentuk kepercayaan diri.

Mental bertanding juara Liga 1 musim 2017 tersebut tidak dalam kondisi terbaik setelah kalah di menit-menit akhir dari Arema FC dengan skor 1-2.

Mantan juru taktik Persebaya Surabaya itu ingin timnya bisa fokus hingga akhir pertandingan.

"Saya sudah perintahkan kepada para pemain untuk lebih berhati-hati dan fokus dalam setiap pertandingan. Saya rasa pemain juga sudah tahu akan situasi ini," ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut.

Bhayangkara FC berharap tuah dari penggemar mereka yaitu Bhara Mania yang akan memadati Stadion Sumpah Pemuda, Lampung.