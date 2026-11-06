Menjelajahi Tren Fesyen Lokal di Trademark Market Bandung, Ada Banyak Inspirasi Gaya

jpnn.com, BANDUNG - Industri fesyen lokal terus menunjukkan geliatnya. Bandung menjadi salah satu kota yang memiliki ekosistem kreatif cukup kuat, terutama dalam melahirkan dan mengembangkan brand fesyen dengan karakter serta identitas tersendiri.

Kehadiran Trademark Market menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kreativitas tersebut dengan pasar yang lebih luas.

Tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, ajang ini juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan karya, membangun koneksi, hingga membaca perkembangan tren fesyen.

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Mengusung tema 'Local Connections', Trademark Market x JKTGO 2026 diselenggarakan selama empat hari penuh, pada 5 - 8 November 2026 di Trans Convention Centre (TCC), Bandung.

Tahun ini, hampir 150 brand lokal turut ambil bagian. Menariknya, para peserta tidak hanya berasal dari Bandung. tetapi juga sejumlah daerah lain, mulai dari Jakarta, Surabaya, Bali, hingga Medan.

CEO Trademark Market Saira Nisar mengatakan dukungan terhadap brand lokal menjadi komitmen yang terus dijaga pihaknya dari tahun ke tahun.

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Menurutnya, Trademark Market memang dirancang sebagai ruang terbuka bagi pelaku usaha lokal dari berbagai kota untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pasar.

"Kami sih selalu dari tahun ke tahun komit untuk support brand-brand lokal. Kami open sebenarnya banyak banget brand, bukan cuma dari Bandung. Ada dari Bali, Surabaya, Jakarta, dan kota-kota lainnya. Bahkan sampai yang terjauh dari Medan juga ada," kata Saira di TCC Bandung, Jumat (6/11).