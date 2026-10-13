Menjelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ini Para Menteri yang Paling Disorot Publik

jpnn.com, JAKARTA - Dalam dua tahun pemerinntahan Presiden Prabowo, stabilitas politik relatif terjaga dengan adanya dukungan koalisi partai-partai yang sangat besar, hingga melahirkan kabinet gemuk.

Prabowo juga beberapa kali melakukan perombakan kabinet dengan mengganti sejumlah menteri dan pejabat strategis lainnya yang membantu jalannya pemerintahan.

Dilihat dari sisi kinerja dan penilaian publik, terdapat sejumlah menteri yang dinilai menonjol dan termasuk dalam deretan menteri-menteri terbaik maupun yang terburuk.

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Temuan survei Arawicaksa Institute mencatat 10 menteri mendapat penilaian terbaik dari publik, dengan posisi paling atas diduduki Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan skor mencapai 8,1, dari skala 0-10.

Bersaing ketat di bawahnya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilai sangat baik dengan skor rata-rata sebesar 8,0.

“Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan yang membantu terjaganya citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap peneliti senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, pada Selasa (13/10).

10 Menteri Terbaik di Kabinet Prabowo-Gibran

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan Mentan Amran Sulaiman menempati dua peringkat tertinggi dalam hal penilaian publik.