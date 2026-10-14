Menjelang 2027, Guru & Tendik Konsolidasi Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu, R3-R4

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang 2027, Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) melakukan konsolidasi nasional. Ini untuk memperkuat organisasi dan mengonsolidasikan perjuangan nasional dalam memperjuangkan kesejahteraan serta kejelasan status kepegawaian guru dan tendik menjelang 2027.

"Dalam rapat konsolidasi nasional, kami membahas agenda strategis, meliputi pengawalan regulasi peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi guru pada 2027," kata Sekretaris Jenderal GTKN Ratna Purwakesi kepada JPNN, Rabu (14/10/2026).

GTKN, lanjutnya, mendorong penataan status tenaga kependidikan (tendik) agar memperoleh kepastian dan bisa diperjuangkan bersama guru.

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Selain itu, pengawalan dua skema peralihan tendik menjadi guru sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.

GTKN juga menegaskan komitmennya memperjuangkan tenaga honorer kategori R3 dan R4 yang telah mengikuti semua tahapan seleksi PPPK, tetapi belum diusulkan menjadi PPPK paruh waktu agar mendapat afirmasi khusus pada seleksi PPPK 2027.

"Kami juga membahas penyelesaian NIP PPPK di Lombok Barat," ucap Ratna.

GTKN mendesak pemulihan status PPPK yang dirumahkan agar diangkat kembali menjadi ASN, sesuai arahan tiga menteri (Kemenkeu, kementerian dalam Negeri dan KemenPANRB)

serta penyelesaian persoalan kelebihan formasi guru di Kabupaten Dompu.