Menjelang 70 Tahun, Astra Siapkan Gebrakan Sosial di 700 Desa

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (Astra) menyiapkan tujuh inisiatif kontribusi sosial berskala nasional menjelang perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 20 Februari 2027.

Program tersebut menyasar 700 Desa Sejahtera Astra yang tersebar di tujuh pulau Indonesia, dengan fokus pada peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejumlah target telah disiapkan. Mulai dari revitalisasi ratusan posyandu, peningkatan fasilitas sekolah, penguatan bank sampah, hingga mendorong produk unggulan desa menembus pasar yang lebih luas.

Rangkaian program tersebut diumumkan dalam acara SATU Indonesia Awards 2026 yang berlangsung di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta, Rabu (28/10).

Presiden Direktur Astra Rudy berharap berbagai inisiatif yang dijalankan perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat.

"Harapan kami, inisiatif-inisiatif ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaatnya. Kami juga berharap apa yang telah kami lakukan dapat diamplifikasi oleh banyak pihak sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas," ujar Rudy.

Salah satu sasaran utama program kontribusi sosial tersebut adalah revitalisasi 700 posyandu.

Melalui langkah ini, Astra berupaya mendukung peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.