Menjelang ACL Two, Pelatih Viettel FC Klaim Sudah Membaca Taktik Persib Bandung

jpnn.com - Kekuatan Persib Bandung menjelang pertandingan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 mendapat sorotan dari calon lawannya, Viettel FC.

Persib dinilai memiliki kombinasi pemain berkualitas yang mampu memberikan ancaman sepanjang pertandingan. Selain kekuatan pemain utama di lini serang, Maung Bandung juga memiliki pemain pengganti yang bisa memberikan dampak besar terhadap permainan.

Pelatih Viettel FC Velizar Popov menilai Persib menerapkan pendekatan taktik berbeda saat tampil di kompetisi internasional dan domestik.

Menurutnya, Persib menggunakan skema tiga bek ketika menyerang di kompetisi internasional, lalu beralih menjadi lima pemain bertahan saat kehilangan penguasaan bola. Sementara itu, di kompetisi domestik, Persib mengandalkan empat bek.

"Di kompetisi internasional mereka menggunakan skema 3-4-3 saat menyerang dan berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan, sedangkan di kompetisi domestik mereka menggunakan empat bek," kata Popov di Bandung.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan fleksibilitas taktik Persib yang bisa menjadi tantangan bagi lawan.

Popov juga menyoroti kualitas lini serang Maung Bandung. Menurut pelatih asal Belgia itu, Persib memiliki pemain utama berkualitas serta pemain pengganti yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

"Kualitas lini serang mereka sangat baik. Mereka memulai dengan pemain-pemain utama yang berkualitas, lalu di babak kedua menggantinya dengan tiga pemain lain yang bisa membuat perbedaan," tuturnya.