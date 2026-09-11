Menjelang Album Debut, no na Rilis Film Pendek Berisi 7 Lagu Baru
jpnn.com, JAKARTA - Girl group global asal Indonesia, no na, merilis film pendek bertajuk Speaker Freaker The Long Song menjelang peluncuran album debut, Island Girl.
Karya audiovisual berdurasi hampir 15 menit tersebut menghadirkan perjalanan musik dan visual dengan memadukan delapan lagu dalam satu rangkaian.
Dua di antaranya merupakan lagu yang sudah dikenal, yakni Rollerblade dan Work, sementara lagu lainnya belum pernah dirilis sebelumnya.
Pengambilan gambar film pendek tersebut dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan Yogyakarta.
Visual yang dihadirkan menampilkan lanskap, dinamika perkotaan, serta kekayaan budaya Indonesia melalui perspektif no na. Budaya Indonesia juga menjadi bagian penting dalam karya-karya no na.
Hal tersebut terlihat dari penggunaan berbagai elemen bunyi, mulai dari denting ceng-ceng dalam lagu Work, suara gamelan dalam Rollerblade, hingga bunyi klakson minibus dalam lagu Honk!.
no na sukses menarik perhatian sejak debut. Nama no na sendiri terinspirasi dari kata 'nona' yang merujuk pada perempuan muda sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap akar Indonesia yang dibawa grup tersebut.
no na yang beranggotakan Baila, Shaz, Christy, dan Esther memulai perjalanan musiknya dengan merilis single perdana pada Mei 2025.
Girl group global asal Indonesia, no na, merilis film pendek bertajuk Speaker Freaker The Long Song menjelang peluncuran album debut, Island Girl.
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